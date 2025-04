Am Anfang der Kanu-Saison ist auch Moritz Florstedt ein Einzelkämpfer. Doch der 23-Jährige vom SCM möchte bei den Höhepunkten in diesem Jahr mit der Mannschaft jubeln.

Moritz Florstedt vom SCM will in Mailand jubeln

Magdeburg. - Am Donnerstag ist Moritz Florstedt mit dem SCM-Tross aufgebrochen, um die Rangliste in Duisburg zu erobern. Um sich im ersten Teil der nationalen Qualifikation für die internationale Saison in den Mittelpunkt zu paddeln. In seinem Sog hat er Neuzugang Ferdinand Dittmar, ebenfalls ein Kajak-Fahrer mitgezogen, nur Tillmann Sommer ist als aussichtsreicher Kandidat für einen Start bei den diesjährigen Höhepunkten nicht dabei. Noch nicht.