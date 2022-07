Moritz Florstedt vom SCM will mit ganzer Kraft nach Halifax

Nach seinem Bronzegewinn bei der vergangenen WM will Moritz Florstedt vom SC Magdeburg endgültig den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen. Dafür hat er nach einem zähen Start in die Vorbereitung seinen Fokus insbesondere auf ein spezielles Training gelegt.

Magdeburg - Natürlich hat es am letzten Tag noch einmal geregnet, über Moritz Florstedt hingen ja quasi in der gesamten Wintervorbereitung die grauen Wolken tief und schütteten sich aus. Das war im Februar in Belek in der Türkei so, das war nun auch Mortagua in Portugal so ähnlich. Der Kajak-Fahrer vom SC Magdeburg hatte bei seinen Einheiten auf dem Stausee Barragem da Aguieira allerhand Wasser von unten und von oben abbekommen. Und trotzdem hat sich das Training gut angefühlt. Denn Florstedt musste einiges aufholen. „Hinsichtlich meiner Paddelkilometer hänge ich hinterher, mir fehlt einiges am Training auf dem Wasser“, berichtete er und blickte dabei noch einige Monate weiter zurück.