MSC-Anschieberin Anabel Galander nutzt ihre erste Chance

Magdeburg - Anabel Galander wird sich an diesem Wochenende aufs Sofa bequemen und ihrem Team vor dem Fernsehbildschirm die Daumen drücken. Denn natürlich gönnt sie vor allem ihrer Pilotin Kim Kalicki jeden Erfolg in den Eiskanälen dieser Weltcup-Saison. In diesem Falle dem Weltcup in Innsbruck, wo der Tross der Bobfahrer zum zweiten Mal nach dem Saisonauftakt am vergangenen Wochenende Station macht. Aber nach der letzten Fahrt in Innsbruck wird Anschieberin Galander vom Mitteldeutschen Sportclub vor allem ihren Blick auf die Startzeiten des Damenduos werfen. Denn die sind ausschlaggebend für den Olympiastart. Und der entscheidet sich im Team Kalicki wiederum zwischen der Magdeburgerin, Leonie Fiebig und Anni Strack. „Ich freue mich, dass wir drei die gleiche Chance bekommen“, sagt sie.