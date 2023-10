Stadtfeld. - Der MSV Börde hatte letztlich keine andere Wahl. Er musste dem Fußball-Landesverband (FSA) mitteilen, das Landespokalspiel gegen den Halleschen FC nicht austragen zu können. Die kalkulierten Kosten übertrafen das Budget der Stadtfelder in erheblichem Maße. Allerdings, sagte Martin Riemann vom MSV, „haben wir gehofft, mit dem FSA eine gemeinsame Lösung zu finden, dass sich alle drei Parteien noch einmal zusammensetzen“. Der FSA hat auch reagiert – mit der Mitteilung, ein Sportgerichtsverfahren eingeleitet zu haben. „Wir haben jetzt drei Tage Zeit, um uns zum Thema noch einmal zu äußern“, sagte Riemann.

Der 38-Jährige war am Dienstagabend „nicht nur auf 180“, wie er seinen emotionalen Zustand erklärte. „Ich bin auf 3000.“ Und vor allem deshalb, „weil du in solchen Fällen merkst, dass du als kleiner Verein eben keine Lobby hast“. Denn was bedeutet die Einleitung des Verfahrens beim Sportgericht? „Sie zeigen damit, dass sie sich mit dem Thema gar nicht mehr beschäftigen wollen“, meinte Riemann. Das Sportgericht wird voraussichtlich also urteilen: Absetzung der für den 31. Oktober geplanten Partie, der Drittligist HFC erreicht kampflos das Achtelfinale, der Landesligist MSV zahlt eine Strafe, weil er nicht um jeden Preis den Kampf zwischen David und Goliath auf dem Rasen austragen will und kann. Denn dieser Preis wäre hoch, viel zu hoch gewesen.

Wir haben trotzdem alles dafür getan, dieses Spiel zu organisieren. Martin Riemann

Am Willen der Stadtfelder lag es nicht. „Wir haben schon oft genug bewiesen, dass wir ehrenamtlich große Spiele veranstalten können“, erinnerte Riemann nicht nur an das Duell im Landespokal ebenfalls gegen den HFC vor sechs Jahren im Germer-Stadion, sondern auch an folgende Begegnungen gegen den 1. FC Magdeburg im heimischen Stadion an der Harsdorfer Straße, „zu denen 2000 Zuschauer gekommen sind“. Der Anfang vom wohl vorzeitigen Ende des diesjährigen Vergleiches mit den Hallensern machte die Begehung auf dem Areal in Sudenburg, bei der auch der MSV Börde erfahren musste, in welch beeindruckend schlechtem Zustand der Gästebereich im Germer-Stadion inzwischen ist. Zwischen all dem Unkraut kann kein Fan einen Platz finden.

„Wir haben trotzdem alles dafür getan, dieses Spiel zu organisieren“, erklärte er. Sie sind der Forderung zum Aufstellen eines mobilen Gästeblocks zumindest in der Vorkalkulation nachgekommen, haben sich das Angebot einer Sicherheitsfirma eingeholt. Doch allein dieser Block hätte etwa 14.000 Euro gekostet. Und damit wäre das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht gewesen. Vor sechs Jahren noch, da hielten sich die Kosten in einem überschaubaren Rahmen, da konnten die Unterstützer des MSV Börde den Verlust ausgleichen. Jetzt aber würden der Verein trotz Teilung des finanziellen Aufwandes mit dem HFC auf einen Verlust im vierstelligen Bereich sitzen bleiben. „Dann müsstest du zusehen, wie du den Spielbetrieb im Verein aufrechterhalten kannst.“ Dieses Risiko ist ein Drittrunden-Spiel im Landespokal nicht wert.

Die Jungs tun mir leid. Martin Riemann

Es hätte durchaus die Möglichkeit gegeben, mit dem Duell aus Magdeburg auszuwandern. Der Hallesche FC hatte laut Riemann selbst angeboten, die Partie am 14. Oktober in Eilsdorf zu terminieren, nachdem der Drittligist erfahren hatte, dass sein Punktspiel beim SC Freiburg II abgesagt wurde. Aber jener neue Termin kam den Stadtfeldern nicht recht. „Wir hatten spielfrei“, sagte Riemann zwar. Aber die Akteure, immer noch Amateure, waren bereits privat ausgebucht. Riemann: „Außerdem waren wir zu diesem Zeitpunkt noch davon ausgegangen, dass wir das Spiel selbst organisieren können.“

Das Beispiel MSV Börde ist nun der Präzedenzfall, den es womöglich gebraucht hat, um den gesamten Wettbewerb neu zu denken. Normalerweise freut man sich auf „einen Kampf zwischen David und Goliath, aber hier muss man Angst haben, das ,große Los’ zu ziehen“, sagte Riemann. Die Leidtragenden sind letztlich die Spieler und die Fans des MSV. „Die Jungs tun mir leid.“ Aber die Jungs werden verstehen, dass kein Highlight dieser Art größer ist als die Existenz des eigenen Vereins.