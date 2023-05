Magdeburg - In den vergangenen beiden Jahren haben das sportliche Leben des Rob Muffels zwei fulminante Einschläge ereilt, nach denen es nicht verwunderlich gewesen wäre, wenn der 28-Jährige das Wasser verlassen und sich einer neuen Lebensaufgabe gewidmet hätte. Muffels selbst beschreibt die Einschläge so: „Erst bin ich bei den Olympischen Spielen in Tokio auf die Nase gefallen, ein Jahr später habe ich erstmals seit 2013 einen internationalen Saisonhöhepunkt verpasst. Das hat sich angefühlt, als hätte jemand noch einmal nachgetreten.“ Es stellte sich also für ihn die Sinnfrage. Und eine Antwort fand er in Paris, wo im kommenden Jahr wieder ein Freiwasser-Olympiasieger gesucht wird – mit Rob Muffels auf der Starterbrücke. Das ist sein großes Ziel.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.