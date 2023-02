Nico Semmler hat sich mit seinen Anschieber in den Olympiakader gefahren. Damit bieten sich dem Bob-Piloten neue Möglichkeiten. Unter anderem steht er vor seinem ersten Weltcup-Start.

Nico Semmler und seine Crew haben ihre erste Weltmeisterschaft in der Elite absolviert – und ihr Ziel erreicht.

Magdeburg - Jens Eggert ist begeistert von dem jungen Mann: „Nico ist immer cool drauf“, hat der Vizepräsident des Rodel- und Bobsportverbandes Sachsen-Anhalt berichtet. Und einen eindrucksvollen Beweis dazu geliefert. Als Nico Semmler im Januar zum Start des zweiten Laufes bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Winterberg ging, als er nicht nur um Gold, sondern auch um die Teilnahme an der Elite-WM in St. Moritz kämpfte, hat er Eggert erst einmal freundlich begrüßt und erklärt: „Schön, dass du gekommen bist.“ Um kurze Zeit später zum Titel im Viererbob zu rauschen.