Nico Semmler vom BRC Ilsenburg rauscht nach St. Moritz

Für Nico Semmler hat sich ein Traum erfüllt: Der 25-jährige Bobpilot wird seine erste Elite-WM in St. Moritz bestreiten. In Winterberg hat er am Wochenende das Ticket dafür gelöst.

Winterberg/Magdeburg - Hoch oben im Sauerland kannte der Jubel des Nico Semmler gestern keine Grenzen. Nur drei Jahre nach seinem Umstieg vom Rodel-Doppelsitzer in den Bob hat sich für den 25-Jährigen ein Traum erfüllt. Semmler vom BRC Ilsenburg steuert mit dem großen Schlitten seine ersten Elite-Weltmeisterschaften in St. Moritz an. Und damit den Geburtsort des Sports in der Schweiz, die einzige Naturbahn im internationalen Bob-Zirkus. „Ein schöneres Debüt kann es nicht geben“, blickte Semmler voraus.