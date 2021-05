Olympia-Qualifikation: Müller vom SCM muss ins Halbfinale

Michael Mueller kämpft in Szeged um Olympia. Doch die Chancen auf das Ticket sind am Freitag nicht größer geworden.

Szeged/Magdeburg. Michael Müller hat naturgemäß diese Geschichte mit einer gewissen Gelassenheit akzeptiert. Aber die wird auch dem 27-Jährigen vom SC Magdeburg am Freitag einigermaßen vergangen sein. Beim Kampf um das Olympia-Ticket hat der Canadier-Fahrer beim Weltcup in Szeged (Ungarn) den direkten Einzug in den Endlauf verpasst. Im Zweier mit dem Berliner Conrad Scheibner ist er im Vorlauf über 1000 Meter nur Vierter geworden und muss sich zunächst durch das Semifinale zum Endlauf kämpfen.

Die Geschichte dieses Wettbewerbs ist nun diese: Müllers Partner startet zudem im Einer über jene Distanz, er hat eineinhalb Stunden vor dem Zweier-Rennen noch den C1-Vorlauf bestritten, obwohl er sich als Bester der nationalen Rangliste neben Sebastian Brendel in dieser Disziplin die Fahrkarte nach Tokio (23. Juli bis 8. August) längst gesichert hat. Denn bekanntlich hat der Deutsche Kanuverband (DKV) in Japan erstmals zwei Startplätze im C1. Zugleich müssen sich Müller/Scheibner in Szeged gegen Brendel/Tim Hecker durchsetzen, um auch im Zweier nach Tokio zu paddeln. Und hier der Zwischenstand: Scheibner fährt am Sonnabend das Finale im C1 sowie das Halbfinale im C2 und am Sonntag wohl den Endlauf mit Müller, während Brendel/Hecker mit ihrem Vorlaufsieg dafür bereits gesetzt sind. Egal, wie diese schwere Fahrt für Müller endet, sie wird immer einen sehr faden Beigeschmack haben.

Vor seinem ersten Rennen in Szeged hatte der Magdeburger noch berichtet: „Ich bin fit.“ 14 Tage lang trainierte er mit Scheibner für diese Chance auf den ersten Olympia-Start seiner Karriere. „Dadurch, dass Conrad auch den Einer fährt, haben wir aber nicht alles im Zweier gemacht“, berichtete Müller, der trotzdem auf die Kraft seines Partners vertraut: „Ich denke, dass er trotz der Doppelbelastung alles hinbekommt.“ So dachte im Vorfeld auch sein Heimtrainer Detlef Hummelt. „Ich bleibe dabei, die Chancen stehen 50:50“, sagte der 65-Jährige. Doch in dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung haben sich die Zahlen nun verschoben.

Zumindest gab es aus Szeged diese gute Nachricht aus Magdeburger Sicht: Moritz Florstedt ist als Vorlauf-Dritter im Einer-Kajak über 500 Meter direkt ins Finale gepaddelt. Für den 19-Jährigen ist es der zweite Weltcup seiner Karriere.