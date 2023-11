Skeleton-Pilot kehrt in den Eiskanal zurück. Im chinesischen Yangqing erfolgt der Saisonauftakt.

Olympiasieger Grotheer startet in China durch

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die einen fahren bereits um Weltcup-Punkte, die anderen um das letzte Ticket für die internationale Saison. Und zwischen den Wettbewerben liegen Tausende Kilometer. Während der Skeleton-Pilot Christopher Grotheer morgen um 7 Uhr mitteleuropäischer Zeit erstmals seit seinem Olympiasieg vor eineinhalb Jahren wieder in den Eiskanal von Yanqing (China) zurückkehrt, um seinen scharfen Saisonstart hinzulegen, legen sich Bobpilot Nico Semmler vom BRC Ilsenburg und seine Anschieber am Wochenende in Winterberg ins Zeug, um die Fahrkarte für die künftige Weltcup-Reise zu sichern.