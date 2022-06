Olympiasieger Wellbrock vom SCM: „Ich musste fighten“

Abu Dhabi/Magdeburg - In der letzten Runde, hat Florian Wellbrock nach dem Rennen erzählt, wurde es noch einmal besonders schnell. In der letzten der sieben Runden, die das Feld am Donnerstagmorgen in Abu Dhabi (Emirate) zum Abschluss des Freiwasser-Weltcups 2021 bewältigen musste. Folgen konnte ihm nur Domenico Acerenza aus Italien. „Ich musste gegen ihn fighten“, sagte der 24-Jährige vom SC Magdeburg.