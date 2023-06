Rudern Paul Berghoff vom SCM peilt WM im Einer an

Nach vier Jahren im Doppelvierer geht Paul Berghoff eine neue Herausforderung an: Der Skuller vom SCM will den Einer bei der U-23-WM rudern. Auch in der U 19 könnte ein Magdeburger Boot das Ticket zu den Welttitelkämpfen lösen.