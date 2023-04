Wolmirstedt - Die erste Hürde in den Play-offs der 2. Bundesliga Pro B haben die SBB Baskets Wolmirstedt souverän genommen. Nach einem 93:78 daheim gegen Speyer gewannen sie am vergangenen Freitag auch auswärts beim Kontrahenten mit 96:82. Nun geht es in dieser Woche mit dem Viertelfinale gegen die Itzehoe Eagles weiter. Gespielt wird im Best-of-three-Modus. Am Freitag empfängt Wolmirstedt den Gegner ab 19 Uhr zunächst in der heimischen Halle der Freundschaft. Bereits am Sonntag steht dann das Rückspiel in Schleswig-Holstein an (18 Uhr). „Es wird schwierig und beileibe kein Selbstläufer“, betont Wolmirstedts Trainer Eiko Potthast. Gleichwohl strahlt der 31-Jährige aus fünf Gründen großen Optimismus aus.

