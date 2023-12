Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Das Spiel gegen die TKS 49ers aus Stahnsdorf an diesem Sonnabend (15 Uhr) bezeichnet Trainer Eiko Potthast als „immens wichtig“. Denn die SBB Baskets wollen durch einen Heimerfolg positiv gestimmt ins Weihnachtsfest gehen. Zumal die Stimmung in den vergangenen Wochen oft genug gelitten hat. Trainer Potthast spricht von einer „schwierigen Phase“. Tatsächlich hat das Team nach sechs Niederlagen in zwölf Partien als Achter nur zwei Zähler Vorsprung auf einen Platz, mit dem es die anvisierten Play-offs in der 2. Bundesliga Pro B letztlich verpassen würde.