Renntag im Herrenkrug: Start ins letzte Vergnügen

Am Sonnabend steigt der 4. Renntag und letzte Renntag im Herrenkrug. Der Magdeburger Renn-Verein blickt mit Vorfreude auf 2022.

Magdeburg - Heinz Baltus hat bereits die Vorfreude auf das nächste Jahr geschürt, bevor der vierte und letzte Renntag dieser Saison über die Galoppbahn im Herrenkrug gegangen ist. Der Magdeburger Renn-Verein hat nämlich nichts anderes im Sinn, als den nächsten Schritt in seiner Attraktivität zu gehen. Und dazu gehört ein Gruppen-Rennen der Kategorie 3, wie es dieses auch in Hoppegarten, Baden-Baden oder Köln gibt und bei dem als Gewinn 50 000 Euro ausgeschüttet werden. „Das ist die Bundesliga“, betont Vereinspräsident Baltus mit einem gewissen Raunen in der Stimme.