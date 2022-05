Rob Muffels vom SCM verpasst die WM

Erstmals seit seinem Debüt 2013 verpasst Rob Muffels vom SC Magdeburg eine Weltmeisterschaft. Dagegen geht sein Teamgefährte in Budapest in vier Disziplinen an den Start.

Banyoles/Magdeburg - Eine Weltmeisterschaft ohne Rob Muffels ist wie Silvester ohne Feuerwerk. Der 27-Jährige vom SC Magdeburg hat sich bei den Titelkämpfen in den vergangenen Jahren nicht nur mit insgesamt vier Medaillen, davon zwei goldenen in der Teamstaffel, belohnt. Er hat dem Zuschauer auf seiner Reise durch die Welt auch kuriose Momente beschert. Erinnert sei an seinen Silbergewinn bei der WM 2015 in Kazan, als er sich wie einst Diskus-Olympiasieger Robert Harting den Rennanzug vom Leibe riss. Doch bei den Freiwasser-Wettkämpfen in Budapest (18. Juni bis 3. Juli) wird Muffels nun fehlen. Das erste Mal seit seinem WM-Debüt in Barcelona 2013.