Am Freitag Gold im Sprint bejubelt, am Sonnabend Gold im olympischen Wettbewerb nachgelegt: Toni Eggert (l) und Sascha Benecken. Foto: dpa

Einen Tag nach seinem Titel im Sprint hat der Ilsenburger Toni Eggert mit Sozius Sascha Benecken bei der Rodel-WM erneut Gold gewonnen.

Winterberg l Nach dem ersten Lauf hat Toni Eggert etwas ungläubig zur Anzeigetafel geschaut, womöglich in der Gewissheit, keinen schwerwiegenden Fehler gemacht und trotzdem einen Rückstand von 0,039 Sekunden auf das führende Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt zu haben. "Wir hatten einen super ersten Lauf und schon gehofft, dass es zu mehr reicht", erklärte Eggert seinen Blick. Der Pilot aus Ilsenburg erhielt von seinem Doppelsitzer-Sozius Sascha Benecken ein War-trotzdem-gut-Nicken. Im zweiten Lauf war ja noch alles möglich für die Titelverteidiger. Aber auch bei diesen Bedingungen?

Dauerregen und Plusgrade machten es den Athleten schwer am Sonnabend bei den Rodel-Weltmeisterschaften in Winterberg. Und den Eiskanal langsamer. "Die Bahn hatte eine raue Oberfläche, wie wir sie auch nicht so oft erleben. Das war für uns alle ein Pokerspiel", erklärte Eggert mit Blick auf die Einstellungen am Schlitten, die sie vor dem zweiten Durchgang des olympischen Wettbewerbs im 945 Meter langen Eiskanal mit elf Kurven noch einmal änderten. Und damit die besten Karten im Feld hatten.

Eggert/Benecken legten danach eine famose Fahrt hin und holten ihr zweites WM-Gold nach dem Sprint am Freitag. Ihr Vorsprung betrug letztlich 78 Tausendstelsekunden auf Wendl/Arlt nach einer Gesamtlaufzeit von 1:27,256 Minuten. Und ihr Jubel kannte keine Grenzen. "Mir fällt dazu eigentlich nur ein Wort ein: fantastisch", meinte Eggert lächelnd.