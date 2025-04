Tina Rupprecht hat es geschafft. In einem engen und spannenden Kampf schlug die 32-Jährige beim SES-Boxabend in Potsdam die Japanerin Sumire Yamanaka nach Punkten und hat jetzt alle vier Gürtel der großen Verbände. Das hat aus dem deutschen Box-Lager zuvor noch keine(r) geschafft.

Potsdam. - Tina Rupprecht wusste gar nicht, wie sie die vier Gürtel und dazu noch den Gürtel des Ring Magazine tragen soll. In einem Klasse-Fight hatte sich die Augsburgerin beim SES-Abend in der Potsdamer MBS Arena zur „Undisputed“-Königin des Atomgewichts gekrönt und ist jetzt Weltmeisterin in allen vier großen Verbänden. Das hat aus dem deutschen Box-Lager bisher noch keine(r) geschafft.