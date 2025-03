Boxen Rupprecht will Geschichte schreiben

Christina Rupprecht steigt bei ihren Kämpfen als „Tiny Tina“ in den Ring. Am 5. April kann die 32-Jährige aber zu einer Box-Riesin werden. Im Duell mit der Japanerin Sumire Yamanaka will sich die SES-Boxerin im Atomgewicht alle vier Gürtel der großen Verbände holen.