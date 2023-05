Sheldon van der Linde und René Rast wurden am Wochnende technische Probleme zum Verhängnis: Beide Piloten des Schubert-Teams Oschersleben fuhren dennoch jeweils einmal in die Punkte beim Saisonstart in der Motorsport Arena.

Oschersleben - Ralph Bohnhorst schlenderte nach den Rennen in Oschersleben die Boxengasse entlang mit einem Lächeln, das selbst kurzsichtige Menschen in weitester Ferne bestaunen durften. Hier ein Plausch, dort ein Händedruck oder eine Umarmung: Der Geschäftsführer der Motorsport Arena schritt an diesem Wochenende auf seiner eigenen Euphoriewelle über den Asphalt in seinem zweiten Wohnzimmers, in dem ihn das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) erstmals nach acht Jahren besuchte und 35000 weitere Gäste mitbrachte. „Wir sind stolz, Gastgeber für einen so gelungenen Auftakt gewesen zu sein“, sagte Bohnhorst. „Die DTM lebt – sie lebt für die Fans und ist sportlich wahnsinnig interessant. Das ist es, was wir im deutschen Motorsport brauchen.“