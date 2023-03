Magdeburg - Das Fernsehen ist eine gute Möglichkeit, sich nicht nur in der täglichen Einheit mit der Magdeburger Trainingsgruppe in Erinnerung zu bringen. Sarah und Florian Wellbrock sind bereits Stammgäste im TV, sie rätselten gegeneinander zuletzt bei „Wer weiß denn sowas?“, sie spielten mit bei „Mein Mann kann“. Können bringt die schwimmenden Eheleute selbstverständlich gleichermaßen mit. Im Becken. Und demnächst vielleicht auch im Freiwasser. Das ist zumindest das gemeinsame Ziel. Mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Allerdings haben sie sich mit unterschiedlichen Voraussetzung auf den Weg nach Frankreich gemacht.

Während ihr Mann nach den Spielen und dem Freiwasser-Gold von Tokio 2021 einfach weitergeschwommen ist und bei der jüngsten Weltmeisterschaft fünf Medaillen gewann, musste sich Sarah Wellbrock ganz anderen Herausforderungen stellen – wie im Jura-Studium. Ihr letztes großes Rennen bestritt sie in Japan am 28. Juli 2021, es war das Finale über 1500 Meter Freistil, in dem sie Bronze gewann, überwältigt wurde von den großen Emotionen anlässlich der Erfüllung ihres Kindheitstraumes, einmal bei Olympia auf dem Podest zu glänzen. Und noch einmal ihre Probleme mit der Supraspinatussehne in beiden Schultern vergessen konnte. Die kamen in den Wochen danach schmerzvoll zurück. „Ich konnte nach Tokio kaum etwas machen, die Schultern waren derart überbelastet, dass sich Wasser in den Knochen gebildet hatte“, berichtet sie. Es folgte eine Auszeit. Und eine lange dazu.

Sie hat irgendwann wieder trainiert, sie hat eine Einheit pro Tag zurückgelegt, sie hat sich fitgehalten für den richtigen Wiedereinstieg, der im vergangenen September erfolgte. Zuvor hat sie sich auf ihr erstes Staatsexamen konzentriert, Klausuren geschrieben und die mündliche Prüfung abgelegt. Derzeit schreibt sie noch ihre abschließende Seminararbeit. „Und wenn ich die nicht völlig gegen die Wand fahre, dann bin ich am Ende Diplom-Juristin“, berichtet sie lächelnd.

Die Klausuren hatten viel Energie gekostet, nach dem mündlichen Test „ist eine riesige Last abgefallen“. Kopf und Körper haben 2022 nicht immer zum Einklang gefunden. Und Sarah Wellbrock war erstaunt: „Ich hatte gedacht, ich bin durch den Sport mehr abgehärtet.“

Doch der Schulterschmerz meldete sich alsbald nach ihrer Rückkehr ins intensive Training zurück. „Und seit Dezember war ich oft krank.“ Sarah Wellbrock hat noch den Weltcup in Berlin im vergangenen Oktober bestritten, ihre Ergebnisse als „gar nicht schlecht“ entsprechend der langen Zwangspause befunden. Seither muss sie wiederum oft pausieren, weshalb sich nun die Frage stellt: Kann sie in dieser Saison schon angreifen, das Ticket zur Weltmeisterschaft in Fukuoka (Japan) im Juli lösen? Im Becken wie im Freiwasser? Sie erklärt: „Wenn man so lange keine internationalen Wettkämpfe hatte und damit keinen Vergleich, dann ist das eine schwierige Situation, gerade weil ich mich nach dem Examen auf den Wiedereinstieg so gefreut habe. Jetzt sehe ich, wie sich andere weiterentwickeln mit Blick auf die WM, das ist nicht leicht.“

Ein Leichtes wäre es für sie indes, die Normzeiten im Becken für Fukuoka abzuliefern. In normaler Form. Die stehen bei 16:09,09 Minuten über die 1500 Meter und 8:26,71 Minuten über die 800 Meter Freistil. Ihre Bestwerte stehen auf diesen Strecken bei 15:42,91 und 8:16,43 Minuten. Jeweils nationaler Rekord. Aber fühlt sie sich dafür bereit? Jetzt, da das Qualifikationsfenster geöffnet und am 23. April geschlossen wird? Diese Entscheidung wird sie mit ihrem Trainer Bernd Berkhahn treffen, wenn dieser mit den SCM-Athleten am 26. März aus der Sierra Nevada (Spanien) zurückkehrt.

Im Freiwasser indes müsste sie sich in der Summe der beiden Weltcups in Hurghada (Ägypten/8./9. Mai) und Golfo Aranci (Sardinien/20./21. Mai) ihren WM-Platz sichern. „Bislang bin ich die zehn Kilometer nur zweimal geschwommen, und ich habe mich gewundert, denn das ist Vollkontaktsport und der ist nicht ohne“, sagt sie lächelnd. Als Langstreckenspezialistin muss sie ihr Training für diese Disziplin nicht mal umstellen. Sie müsste „nur“ die erfolgreichste Taktik für ihr Rennen finden.

Sollte es letztlich für sie bis Fukuoka nicht reichen, sollte ihr Körper noch weitere Erholung benötigen, dann wäre es grundsätzlich kein Beinbruch. „Wenn ich dafür bis Paris wieder in einer Form bin, mit der ich auch eine Medaille gewinnen kann, wäre es für mich annehmbar. Dann gehe ich den langfristigen Aufbau für die Olympischen Sommerspiele an“, sagt sie in der Gewissheit, dass langfristig relativ kurz ist. Dabei geht es nicht nur um die Form, sondern auch um ihre Schulterprobleme. „Wir hatten sie nach meinem Wechsel 2018 aus Heidelberg nach Magdeburg in den Griff bekommen, man wird sie auch jetzt wieder in den Griff bekommen“, ist die 28-Jährige zuversichtlich.

Das ist sie auch für den Start in Paris im nächsten Jahr, das Ziel ruft sie sich immer wieder in Erinnerung. „Ich bin jemand, der sich an einer Sache festbeißen kann“, betont sie. Wie sie sich in ihr Jura-Studium reingebissen hat, in die Klausuren, in die mündliche Prüfung, in die Seminararbeit. Um Rechtsanwältin oder Richterin zu werden, muss sie noch ein zweites Staatsexamen nachlegen, das wiederum ein zweijähriges Referendariat verlangt. Sarah Wellbrock erklärt: „30 Jahre ist so eine magische Grenze, und ich werde im nächsten Jahr vor den Sommerspielen 30.“ Es mag also sein, dass sie bei den Olympischen Spielen in Paris zum letzten Mal eine große Bühne betritt, wenngleich sie betont: „Noch ist es nicht in Stein gemeißelt.“