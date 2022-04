SBB Baskets erarbeiten sich 27-Punkte-Polster

Wolmirstedt - Mannschaften, die sich in einem Viertelfinale treffen, treffen sich nicht selten auf Augenhöhe. Aber die Höhe, die die SBB Baskets am Samstagabend in der zweiten Halbzeit erreichten, hatte der Gegner nicht mehr im Blick: Im Hinspiel in der Runde der letzten acht Mannschaften in den Play-offs der 2. Bundesliga Pro B setzten sich die Wolmirstedter deshalb gegen die BSW Sixers Sandersdorf mit 93:66 (44:35) durch und haben mit einem Polster von 27 Punkten eine formidable Ausgangsposition geschaffen für das Rückspiel, das am kommenden Freitag (19 Uhr) steigt. Headcoach Eiko Potthast erklärte indes: „Gewonnen ist noch nichts, Sandersdorf wird zur zweiten Partie sicherlich einiges verändern.“