Mit einer Leistungssteigerung haben die SBB Baskets Wolmirstedt das dritte Spiel im Play-offs-Halbfinale der 2. Bundesliga Pro B erzwungen. Am Sonntag kommt es in der heimischen Halle zum entscheidenden Duell gegen Rasta Vechta II.

In ihrem zweiten Jahr in der Pro B haben Eiko Potthast und die SBB Baskets zum zweiten Mal das Play-offs-Halbfinale erreicht. Diesmal wollen sie auf ihrer Reise auch das Finale erreichen.

Wolmirstedt - Zu nächtlicher Stunde hatten die müden Hünen die Halle der Freundschaft erreicht. Am Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr sind die SBB Baskets nach ihrer Auswärtsreise aus dem Bus gestiegen – womöglich mit einem Lächeln im Gesicht, welches Trainer Eiko Potthast in jedem Fall acht Stunden später auf seinen Lippen trug. Zumindest klang der 32-jährige Coach sehr erleichtert, sehr zufrieden am Telefon, nachdem seine Basketballer das dritte und entscheidende Spiel im Play-offs-Halbfinale der 2. Bundesliga Pro B erzwungen hatten. An diesem Sonntag kommt es in Wolmirstedt zum Showdown um den Einzug ins Finale (16 Uhr).

Was den Coach besonders freute? „Wir haben die Dinge, die wir nach der Niederlage im ersten Spiel angesprochen hatten, umgesetzt“, erklärte Potthast, der am Mittwochabend und wenige Tage nach dem 72:78 gegen Rasta Vechta II einen 83:72 (43:35)-Erfolg bei den Niedersachsen bejubeln durfte. Lennard Winter mit 16, Martin Bogdanov und Bill Borekambi mit jeweils 15 sowie Jordan Talbert mit 14 Punkten waren die besten Werfer. Und diese Ausgeglichenheit bei der erfolgreichen Korbjagd spiegelte auch die Leistung auf dem Parkett wider: „Wir waren über die gesamten 40 Minuten die bessere Mannschaft“, berichtete Potthast: „Wir waren sowohl offensiv als auch defensiv sehr konzentriert und sehr fokussiert.“

Besser in allen Statistiken

Die SBB Baskets gewannen mehr Rebounds (41:34), sorgten gerade unter dem eigenen Korb für mehr Ballgewinne bei den Abprallern (26:19). Sie vollendeten mehr Zweier (55:48 Prozent Quote), mehr Dreier (38:30 Prozent) und mehr Freiwürfe (74:65 Prozent). Die Sicherheit aus allen Lagen und unter dem eigenen Korb gab der Mannschaft viel Vertrauen in die eigenen Stärken und Stabilität. „Wir hatten keine Schwankungen in unserem Spiel“, freute sich Potthast, was bis dato nicht selbstverständlich war in dieser Saison. Potthast: „Wir haben Lösungen und Wege gegen das aggressive Spiel Vechtas gefunden.“

Diese Mittel und Wege wollen die Wolmirstedter nun auch im dritten Spiel finden. Dann soll es laut werden in der Halle der Freundschaft. So laut wie vor einem Jahr, als die Wolmirstedter in der Vorschlussrunde noch an den Dresden Titans gescheitert waren. In Vechta fieberten vielleicht 1500 Zuschauer mit, schätzte Potthast, der ergänzte: „Ich hoffe, dass wir die Halle der Freundschaft bis auf den letzten Platz auf der Tribüne füllen können, um am Ende gemeinsam mit unseren Fans ins Finale einzuziehen.“