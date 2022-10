SBB Baskets fehlt noch die Konstanz

Eine Konstante ist garantiert: Wenn die SBB Baskets am Sonnabend in Wolmirstedt gegen Lok Bernau antreten, ist ihnen die Unterstützung der Fans sicher. Konstanz benötigt das Team aber auch auf dem Parkett.

Wolmirstedt - Sechs Minuten vor der Schlusssirene hatten sie noch einen deutlichen Vorsprung: 13 Punkte betrug dieser, weshalb die SBB Baskets auf dem besten Weg zum zweiten Saisonsieg waren. Aber dann passierte etwas, was Eiko Potthast zum einen am Gegner erklärte: „Sie haben auch die schweren Würfe getroffen.“ Und was der Headcoach als Lehre für seine Mannschaft mitgenommen hat: „Wir dürfen weder auswärts noch zu Hause dem Gegner erlauben, so ins Spiel zurückzukommen.“ Rasta Vechta kam fulminant zurück, drehte im jüngsten Duell gegen die Wolmirstedter das Spiel zum 93:87-Erfolg in der 2. Bundesliga Pro B.