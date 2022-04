SBB Baskets kehren „happy“ aus Coburg zurück

DIe SBB Baskets Wolmirstedt haben im Achtelfinale der Play-offs in der 2. Bundesliga Pro B vorgelegt. Neun Spieler kämpften sich in Coburg in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

Coburg/Magdeburg - Kapitän Philipp Lieser hatte es noch rechtzeitig aus der Corona-Quarantäne geschafft, konnte aber letztlich geschont werden. Für Roberts Dembskis und Bill Borekambi kam der erste Einsatz im Achtelfinale der Play-offs in der 2. Bundesliga Pro B indes zu früh. Deshalb tobten sich nur neun Männer der SBB Baskets Wolmirstedt am Samstagabend beim BBC Coburg aus. Aber dies wiederum so gut, dass „wir zwischenzeitlich sehr dominant und konzentriert agiert haben“, berichtete Headcoach Eiko Potthast. Und so sehr, dass am Ende ein 86:83 (16:21, 28:14, 21:19, 21:29)-Erfolg zu Buche stand. Potthast: „Ich bin super happy, dass wir dieses schwierige Spiel – aus der Corona-Phase kommend – gewinnen konnten.“