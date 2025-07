Wolmirstedt/dh - Die Saison der SBB Baskets beginnt am 27. September mit einem Auswärtsspiel in Bremerhaven, das erste Heimspiel wird am 3. Oktober ausgetragen. Es ist ein Freitagabend, und es wird oft ein Freitagabend sein, an dem Wolmirstedter in der Magdeburger Lakenmacher-Halle, der neuen Heimstätte, um Punkte für den Klassenerhalt in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A kämpfen – genau 13-mal nämlich. Bei 17 Heimspielen. Immer ab 19.30 Uhr. Und kämpfen wird dann auch: Jalen Benjamin.

Benjamin war zuletzt Topspieler bei Iskra Svit

Jalen Benjamin ist Point Guard, er ist 24 Jahre, er ist US-Amerikaner, geboren in Raleigh in North Carolina. Und in der vergangenen Saison warf er sich in der slowakischen Topliga mit BK Iskra Svit auf den achten Platz. Benjamin, 1,78 Meter groß, gehörte zu den Topspielern der Mannschaft, erzielte in im Schnitt fast 22 Punkte und gab etwa fünf Vorlagen. jetzt soll er den SBB Baskets bei ihrer Mission im Unterhaus helfen. Dass er helfen kann, da ist sich Kevin Magdowski, der Sportlicher Leiter, sicher: „Wir wird uns mit seiner Schnelligkeit und seinem Wurfvermögen helfen, eine gute Rolle in der Pro A zu spielen.“

Scorer und Organisator

Wie wichtig die Verpflichtung von Benjamin, der vor seiner Reise nach Europa für die Santa Clara Broncos aus Kalifornien in der College-League spielte, deutet Trainer Eiko Potthast an: „Seine Position ist eine ganz zentrale für uns. Er wird am offensiven Ende eine große Rolle einnehmen, einerseits im Scoring, andererseits, um die Offensive zu organisieren.“ Benjamin selbst erklärte: „Ich freue mich sehr, diesen nächsten Schritt in meiner Karriere bei den SBB Baskets gehen zu können.“ Den nächsten Schritt ins Rampenlicht.