SBB Baskets müssen den Schalter umlegen

Aussprache nach der Niederlage: Die Wolmirstedter Basketballer wollen am kommenden Sonnabend in Schwelm eine Reaktion zeigen.

Wolmirstedt - Eiko Potthast hatte am Tag nach der Niederlage eine Teamsitzung einberufen. Es gab viel zu bereden mit seinen Schützlingen. Sie sprachen also über mangelnden Einsatz, über individuelle Fehler in Offensive wie Defensive. Sie sprachen über eine Leistung beim 83:99 am Sonnabend in der heimischen Halle der Freundschaft gegen den Aufsteiger BBG Herford, die „nicht akzeptabel ist“, sagte Potthast. Und darüber, wie sie nun die Vorbereitung „auf das schwierige Auswärtsspiel in Schwelm“ angehen würden.