SBB Baskets verlieren Spiel in fünf Minuten

Wolmirstedt - Vier Sekunden vor dem Ende des dritten Viertels hatte sich Martin Bogdanov in Position gebracht, hatte den Korb anvisiert und den Ball darin sicher versenkt. Vier Sekunden vor dem Ende des dritten Viertels standen 500 Zuschauer in der Halle der Freundschaft einigermaßen kopf in diesem Spitzenspiel zwischen den SBB Baskets Wolmirstedt und WWU Münster. „Wir hatten die Chance zu gewinnen“, hatte der Coach der Gastgeber, Eiko Potthast, nicht nur in Nachbetrachtung mit der Volksstimme erklärt, sondern ganz sicher auch seiner Mannschaft in der Viertelpause. Doch die Chance wurde ihnen genommen beziehungsweise nahmen sie sich selbst – mit ein paar leichten Fehlern in der Defensive, mit ein paar falschen Entscheidungen in der Offensive. Weshalb die Wolmirstedter ihre zweite Saisonniederlage in der 2. Bundesliga Pro B kassierten.