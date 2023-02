Magdeburg - Als besonders laut fällt Bill Borekambi bei den SBB Baskets nicht auf, aber auffällig ist er Woche für Woche sehr wohl. Was den 30-Jährigen auszeichnet, ist vor allem seine unglaubliche Energie – sportlich und im Umgang mit den Gefährten. Dies zeigt sich in jeder Partie der Wolmirstedter in der 2. Bundesliga Pro B. Und das wird sich aller Voraussicht nach auch an diesem Sonnabend bei den Kangaroos in Iserlohn (19.30 Uhr) zeigen.