Magdeburg - Sportlich läuft es für die SBB Baskets Wolmirstedt hervorragend. Neun Spiele hintereinander haben die Ohrestädter in der 2. Bundesliga Pro B gewonnen. Dies bedeutet einen Vereinsrekord. Die Teilnahme an den Play-offs ist gesichert und ein gutes Abschneiden dort absolut realistisch. Mittelfristig verfolgen die Baskets bekanntlich große Pläne. So geht mit der Vision 2030 ja das Ziel einher, bis zu jenem Jahr in der ersten Liga zu spielen. Am Montag haben die Sachsen-Anhalter zwei wesentliche und die Zukunft betreffende Entscheidungen mitgeteilt.

Unterschied zu den vergangenen Saisons

So lud der Drittligist zu einer Sponsorenveranstaltung, um über die Pläne der nächsten Jahre zu informieren. Dabei erklärten die Baskets: In dieser Saison möchten sie gerne aufsteigen. In den Vorjahren hatten sie das nicht gewollt. Die damit verbundenen infrastrukturellen Herausforderungen waren noch zu groß. Mit dem anvisierten Aufstieg geht der Plan einher, als Zweitligist seine Heimspiele in Magdeburg auszutragen. Der Umzug von der Wolmirstedter Halle der Freundschaft in die Wolfgang-Lakenmacher-Halle wäre zur kommenden Saison angedacht.