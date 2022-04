SBB Baskets Wolmirstedt: Aufsteiger in der Erfolgspur

Wolmirstedt - Womöglich hat Jordan Talbert eine ganz vorzügliche Atemtechnik, mit der er mehr Sauerstoff aufnehmen und diesen dann konservieren kann. Womöglich ist der 30-Jährige von den SBB Baskets Wolmirstedt ja grundsätzlich ein Konditionswunder. Oder er, und das ist nicht nur womöglich der Fall, verfügt über derart viel Erfahrung, dass er seine Kräfte ganz formidabel über ein gesamtes Spiel hinweg einteilen kann. Jedenfalls stand der US-Amerikaner im jüngsten Landesderby der 2. Bundesliga Pro B bei den BSW Sixers so lange wie kein anderer auf dem Feld – 34:52 von 40 Nettominuten. Und das war gut so. Für ihn, die Wolmirstedter und Trainer Eiko Potthast, die sich allesamt über einen 71:66-Sieg in Sandersdorf erfreuen durften – über den dritten Sieg in der dritten Partie der Saison und zugleich den dritten Tabellenplatz. „Darunter waren zwei Auswärtssiege“, zählt Potthast auf: „Für uns ist das ein riesiges Ding.“