SBB Baskets Wolmirstedt fehlt gegen Stahnsdorf das glückliche Händchen

Ohne Philipp Lieser und Bill Borekambi haben die SBB Baskets Wolmirstedt das letzte Spiel des Jahres in der 2. Bundesliga Pro B verloren. Weil der Ball zu selten in den Korb wollte.

Magdeburg - Eiko Potthast durfte auch ein bisschen schwärmen: „Defensiv haben wir wirklich ein starkes Spiel gemacht“, resümierte der Trainer der SBB Baskets Wolmirstedt. Eiko Potthast durfte aber auch ein bisschen enttäuscht sein: „Selten habe ich so ein schwaches Offensivspiel von beiden Mannschaften gesehen.“ In seiner Offensive fehlte Philipp Lieser aufgrund einer Bänderdehnung im Fuß. Und es fehlte der zuletzt so überragende Borekambi, der sich im ersten Viertel des Punktspiels in der 2. Bundesliga Pro B am vergangenen Sonntag in Kleinmachnow verletzt hatte. Und nicht zuletzt fehlte Wolmirstedt ein glückliches Händchen, weshalb sie bei TKS 49ers Stahnsdorf mit 60:62 (10:15, 13:17, 13:12, 16:8, 8:10) nach Verlängerung verloren. Trotzdem geht der Aufsteiger als Tabellendritter ins neue Jahr.