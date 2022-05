SBB Baskets Wolmirstedt verabschieden ihren Kapitän

Wolmirstedt - Martin Bogdanov wirkt aus der Ferne immer ein bisschen wie der älteste Akteur auf dem Parkett. Der beste Saisonwerfer der SBB Baskets mit 483 Punkten ist zwar erst 29 Jahre alt, aber die Natur hat ihm bereits eine graue Note auf dem Kopf beschert. „Da hat sich über Jahre viel Stress aufgebaut beim Basketball“, sagte er lächelnd. „Daher kommen auch die grauen Haare.“ Wer ihn nun aus der Nähe betrachtet, entdeckt die altersgerechten weichen Züge in seinem Gesicht und die klaren und frischen Augen. Wenngleich sein Blick am vergangenen Freitagabend eher von der Enttäuschung kündete, im Halbfinale der Play-offs in der 2. Bundesliga Pro B ausgeschieden zu sein. „Wir sind eine sehr hungrige Mannschaft, wir wollten Meister werden, deshalb ist die Enttäuschung natürlich groß“, so Bogdanov.