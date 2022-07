SBB Baskets Wolmirstedt verpatzt die Generalprobe

Magdeburg - Vincent Lamont Golson Jr. gehört nicht zu den Riesen unter den Basketballern, er ist sogar mit 1,73 Metern ziemlich klein. Doch in der 2. Bundesliga Pro B gehört der 28-Jährige von den Rhein-Stars aus Köln ganz sicher zu den Größten, was er am Sonnabend in der Halle der Freundschaft in Wolmirstedt einmal mehr eindrucksvoll bestätigen konnte. Nicht nur, weil dem Point Guard der letzte Zweier zum 89:85 (37:42)-Erfolg seines Teams gelang. Nein, Vincent Lamont Golson Jr. war mit 30 Zählern an diesem Abend der Generalprobe der SBB Baskets vor den Play-offs überhaupt der beste Werfer.