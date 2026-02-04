Der 37-Jährige hat seinem Ärger über die fehlende Startharmonie im Doppelsitzer in einem Moment nicht nur verbal Luft verschafft. Warum ihm Sozius Müller verziehen hat.

Magdeburg - Sie sind in den letzten Zügen de Vorbereitung, sie haben in diesen Tagen „ein intensives Starttraining“ vor den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo (Italien) absolviert. So wie es Toni Eggert nach dem letzten Rodel-Weltcup in Oberhof am 24. Januar geplant hatte. Der Doppelsitzer-Pilot aus Ilsenburg und sein Sozius Florian Müller haben auf den ersten Metern im Rennen ihr größtes, aber auch ihr einziges Manko. Aber genau das sorgte zwischenzeitlich für einen Aussetzer im Training, der zwei Tage vor der Eröffnungsfeier in Italien Schlagzeilen schreibt.