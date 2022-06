Schlendrian der SBB Baskets Wolmirstedt wird nicht bestraft

Schwelm/Wolmirstedt - Selbst am zehnten Spieltag einer Saison gibt es immer noch Premieren. Und eine besondere feierten die SBB Baskets Wolmirstedt am vergangenen Sonnabend bei den EN Baskets in Schwelm: Erstmals in dieser Serie der 2. Bundesliga Pro B erzielten sie mehr Punkte per Dreier als per Zweier. Die Gastgeber sprachen nach der Partie sogar von einem „Dreier-Regen“, den sie ertragen mussten. Immerhin sammelten die Wolmirstedter, die auf den erkrankten Dominick von Waaden verzichten mussten, aus der Distanz 42 Punkte, unterm Korb gelangen ihnen 38 Zähler, 15 weitere Punkte – und drei entscheidende zum Ende – erzielten sie per Freiwurf. Und doch konnte sich Trainer Eiko Potthast an diesem statistischen Vergleich nicht vollends erfreuen: „Wir haben viele offene Würfe kreiert“, berichtete der 30-Jährige, „da müssen wir über die gesamten 40 Minuten aber noch effektiver werden.“