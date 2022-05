Schubert Motorsport aus Oschersleben wagt das DTM-Abenteuer

Oschersleben - Sheldon van der Linde hat am Donnerstag per „Instagram“ eine Nachricht abgesendet, die für einiges Erstaunen sorgte. Der Rennfahrer hat in seinen Zeilen sein neues Team benannt und es mit reichlich Vorschusslorbeeren bedacht. Der Südafrikaner schrieb also: „Die Siegermentalität und der Spirit in diesem Team sind genau das, was wir brauchen, um dieses Jahr die Dinge auf die nächste Stufe zu heben.“ In diesem Jahr im Deutschen Tourenwagen Masters, kurz: DTM. In diesem Jahr im BMW M4. In diesem Jahr bei Schubert Motorsport aus Oschersleben, das in der renommierten Serie sein Debüt gibt. Mit Sheldon van der Linde eben, mit dem Österreicher Philipp Eng, „den ich gleich mitgebracht habe“, schrieb der 22-jährige Pilot. „Es macht uns stolz, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, sagte Schubert-Teammanager Marcel Schmidt.