Nürnberg/Magdeburg - Ein Punkt ist es noch für Schubert Motorsport bis zur Spitzenposition in der Teamwertung im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM), die die Porsche-Mannschaft von Manthey Ema einnimmt. Mit ganz starken Ergebnissen am Wochenende auf dem Norisring haben sich die Oschersleber wieder in Position Titelverteidigung gebracht. Pilot René Rast, der in beiden Rennen im BMW M4 jeweils den zweiten Platz belegte bei der dritten Saisonveranstaltung in Nürnberg, sagte: „Hätte mir jemand vor dem Wochenende gesagt, dass ich zweimal auf Platz zwei fahre, hätte ich sofort unterschrieben.“