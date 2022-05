Schubert rauscht zum DTM-Start in die Punkte

Portimao/Magdeburg - Der BMW M4 hat Speed. So viel steht fest. Wie sich Sheldon van der Linde am Sonnabend auf der Strecke noch vom elften auf den achten Platz vorgearbeitet hat nach einer Safety-Car-Phase ab Runde 18, wie Philipp Eng als Zwölfter beim Neustart des Rennens noch auf Rang zehn vorfuhr, spricht für einige Qualitäten der Piloten und des Boliden. Aufgrund einer Zeitstrafe für Maro Engel (Mercedes) durften sich beide Fahrer des Schubert-Teams aus Oschersleben letztlich sogar über Platz sieben und neun freuen, sicherten sich damit zum Saisonauftakt im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) sechs und zwei Zähler in der Fahrerwertung. Gewonnen haben am Wochenende in Portimao (Portugal) indes andere. Wie Lucas Auer (Österreich/Mercedes) und Nico Müller (Schweiz/Audi). Aber so rasant wie zum Saisonstart ging es bei der DTM in der jüngeren Vergangenheit selten zu.