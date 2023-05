Oschersleben - Diese Szene war bezeichnend für den Saisonstart des Sheldon van der Linde im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM). Mit seinem roten BMW fuhr er in die Box zum Reifenwechsel vor. Die Boxencrew mühte sich redlich, doch eine Radmutter am vorderen rechten Reifen wollte nicht, was die Techniker und der Fahrer wollten. Letztlich kostete das ganze Unglück dem Piloten des Schubert-Teams viel Zeit. Und letztlich fuhr der 24-jährige Südafrikaner aus dem ersten Rennen in der Motorsport Arena, bevor die Zielflagge gezeigt wurde. „Es lag nicht am Boxenstopp, wir hätten auch durchfahren können“, sagte Torsten Schubert, der Teamchef. „Aber einen Reifen hatte die Luft verlassen, und weil nach vorne nichts mehr zu holen war, haben wir Sheldon vorzeitig rausgenommen.“

