Bei der zweiten DTM-Veranstaltung in Zandvoort steigt Dries Vanthoor für René Rast in den Schubert-Boliden. Teammanager Marcel Schmidt formuliert das Ziel

Schubert-Team will die richtige Antwort geben

Dries Vanthoor ist in diesem Jahr zu BMW gewechselt und war mit dem M4 schon auf den langen Strecken unterwegs.

Zandvoort/Oschersleben - René Rast ist am Wochenende auf leisen Reifen unterwegs. Ganz weit weg von der DTM. Der 36-Jährige kommt seinen Verpflichtungen in der Formel-E-Weltmeisterschaft nach. Er sitzt im Cockpit eines McLaren, er kämpft in Portland (USA) um Punkte für die WM-Wertung.