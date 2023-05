In Halle scheitern die Diskus-Hünen an der WM-Norm. Auch für Henrik Janssen gestaltete sich der Saisonauftakt als schwierig.

Halle/Magdeburg - Egal, wie viel Kraft die Diskus-Hünen in ihre Würfe investierten, die Halleschen Werfertage am Sonnabend waren zumindest für die Männer nicht gemacht für die WM-Norm. „Der Wind kam von links, er hat die Zwei-Kilo-Scheibe nicht getragen, sie ist schnell gefallen“, sagte Henrik Janssen vom SCM, der als bester Deutscher mit 63,16 Metern beim Sieg von Lawrence Okoye (Großbritannien/64,78) Platz drei belegte. „Trotzdem haben sich die Würfe gut angefühlt. Und das gibt mir die Zuversicht, bei den nächsten Wettkämpfen an die 67 Meter zu kratzen.“ Denn das ist die Weite, die Janssen und Co. für einen Start bei der Weltmeisterschaft in Budapest Ende August vorlegen müssen.