Franziska Hentke vom SC Magdeburg hat das WM-Finale über 200 Meter Schmetterling erreicht.

Gwangju/Magdeburg l Vierte Weltmeisterschaft, drittes A-Finale: Franziska Hentke schwimmt in Gwangju (Südkorea) um die Medaillen mit. Die 30-Jährige vom SC Magdeburg erreichte in der Vorschlussrunde die fünftschnellste Zeit mit 2:08,14 Minuten. Und war "verwirrt" über die Resultate in ihrem Rennen, das sie als Zweite beendete: "Ich hätte nicht gedacht, dass die Zeiten so langsam sind", erklärte Hentke, die in ihrem Halbfinale Zweite wurde.

Die schnellsten Damen kämpften im zweiten Semifinale die Plätze für den Endlauf am Donnerstag (ab 13 Uhr MESZ) aus. Wie schon im Vorlauf legte Hali Flickinger aus den USA mit 2:06,25 Minuten das beste Ergebnis vor.

Das Finale - und damit das fünfte bei dieser WM für den Deutschen Schwimmverband (DSV) - erreichte zudem Philip Heintz. Der Heidelberger schwamm im Halbfinale über 200 Meter Lagen die zweitschnellste Zeit im Feld der 16 Athleten mit 1:56,95 Minuten. Stärkster in den vier Disziplinen war der Schweizer Jeremy Desplanches, der 22 Hundertstelsekunden vor dem 28-jährigen Heintz anschlug.

Im letzten Finale des vierten Becken-Tages bei der WM erreichte die 4x100-Meter-Lagen-Mixedstaffel den siebten Platz. Bereits mit dem Einzug in den Endlauf - auch dank einer Disqualifikation der Chinesen - hatte das DSV-Team das Ticket für den neuen olympischen Teamwettbewerb in Tokio gelöst.