Sarah Köhler aus der Trainingsgruppe des SC Magdeburg ist im WM-Finale über 800 Meter Freistil zum deutschen Rekord gekrault.

Gwangju/Magdeburg l 75 Prozent Freudentränen, 25 Prozent Wermutstropfen: Die gemischten Gefühle der Sarah Köhler schlugen nach dem Finale deutlich zum Positiven aus. Über 800 Meter Freistil knackte die 25-Jährige aus der Trainingsgruppe des SCM den 32 Jahre alten deutschen Rekord der Magdeburgerin Anke Möhring gleich um 3,10 Sekunden. Zum einen. Zum anderen verpasste sie bei den Weltmeisterschaften in Gwangju (Südkorea) Bronze um nur 73 Hundertstelsekunden - und damit zugleich ihre dritte Medaille nach Gold mit der Freiwasser-Staffel und Silber über 1500 Meter.

Köhler schlug nach 8:16,43 Minuten an beim Sieg der US-Amerikanerin Katie Ledecky (8:13,58), die sich vor Simona Quadarella (Italien) und Ariarne Titmus (Australien) durchsetzte. "Ich mega froh über meine Zeit, keine Frage", sagte der Schützling von Bernd Berkhahn, bei dem sie seit dem vergangenen Sommer in Magdeburg trainiert, im ZDF. "Dass ich nur ein Jahr nach meinem Trainerwechsel schon so schnell schwimme, hätte ich nicht gedacht", erklärte Köhler. Zuvor arbeitete sie unter Coach Michael Spikermann in Heidelberg, der sie zur Weltklasse-Athletin geformt hatte.

Köhler war zur Hälfte des Rennens mit einer 4:06 Minuten nur drei Sekunden über ihrer Bestmarke über 400 Meter geblieben, so schnell war sie diesen Endlauf angegangen. Und sie blieb bis 100 Meter vor dem Ziel auf Bronze-Kurs, ehe Titmus, Weltmeisterin über die halbe Distanz, "den Turbo gezündet hat", sagte Köhler. "Meine vorletzte Bahn war dann zu langsam, da hat die Australierin einfach die höhere Grundgeschwindigkeit." Ein knappes Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio hat sie noch genügend Zeit, auch daran zu arbeiten.

Trotzdem wird Köhler glücklich die Heimreise antreten. Denn schon vor dem Finale am Sonnabend hatte sie gegenüber der Volksstimme erklärt: "Die WM ist jetzt schon besser gelaufen, als ich es zu träumen gewagt hatte."