Florian Wellbrock vom SC Magdeburg hat sein zweites Gold bei der Weltmeisterschaft gewonnen.

Gwangju/Magdeburg l Er saß auf der Leine, er jubelte den Zuschauern zu: "Ein unbeschreibliches Gefühl", nannte es Florian Wellbrock. Die Zuschauer jubelten zurück. Zurück zum Weltmeister nach einem unfassbar starken Rennen.

Denn Florian Wellbrock vom SC Magdeburg hat sein zweites Gold bei der WM in Gwangju (Südkorea) gewonnen. Nach 14:36,54 Minuten schlug der 21-Jährige am Sonntag über 1500 Meter Freistil an - 1,09 Sekunden vor Michailo Romantschuk (Ukraine) und 2,21 Sekunden vor Gregorio Paltrinieri (Italien).

Der Schützling von Traner Bernd Berkhahn schwamm der vorgegebenen Taktik entsprechend 28 Bahnen lang mit Paltrinieri mit, ehe er selbst das Tempo anzog und sich mit der vorletzten Wende sofort einen Vorsprung erarbeitete. "Ich wusste, dass ich hinten raus stärker sein würde als Gregorio", erklärte Wellbrock im ZDF. Wie schon bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr.

Für Wellbrock endet die WM damit mit zwei Titeln: Über die zehn Kilometer hatte er sich im Freiwasser zugleich das Olympia-Ticket geschnappt. Mit Silber für Sarah Köhler über die 1500 Meter hat der Deutsche Schwimmverband (DSV) damit bei 14 Finalteilnahmen zwei Medaillen aus dem Becken gefischt.