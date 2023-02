Monatelang waren Michailo Romantschuk und seine Ehefrau Maryna Bech-Romantschuk getrennt. Während der Schwimmer beim SC Magdeburg trainierte, hielt sich die Schwimmerin an verschiedenen Orten in Europa fit. Seit wenigen Tagen trainiert auch in Magdeburg.

Magdeburg - Maryna Bech-Romantschuk ist im Sommer 2022 innerhalb von 24 Stunden durch das Wechselbad der Gefühle gesprungen. Am Abend des 18. August verpasste sie beim Weitsprung eine Medaille um vier Zentimeter – und schrie ihren Frust nach dem letzten sehr guten, aber ungültigen Versuch von der Seele. Am Abend danach schrie sie auch – diesmal ihren Jubel hinaus in den Münchner Abendhimmel nach dem Goldgewinn bei der Leichtathletik-Europameisterschaft. Und zwar im Dreisprung. Sie hüpfte vor Freude durch die Arena. Auch in Gedanken an ihre Heimat. „Die Ukraine braucht positive Emotionen, deshalb ist der Sieg besonders wichtig für mich“, sagte die 27-Jährige.