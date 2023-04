Die erste Hälfte der Ranglisten-Qualifikation lief für Moritz Florstedt optimal. Der Kanute des SC Magdeburg führt die Gesamtwertung im Kajak an. Auch andere SCM-Athleten dürfen sich Hoffnung auf einen Platz in der A-Nationalmannschaft machen.

Duisburg/Magdeburg - Moritz Florstedt ist bei der Ranglisten-Qualifikation in Duisburg den hohen Erwartungen gerecht geworden. Nach dem ersten von zwei Wochenenden führt der Kanu-Fahrer des SC Magdeburg die Kajak-Rangliste mit Tom Liebscher und Martin Hiller an und ist auf dem besten Weg in die A-Nationalmannschaft. Dies lag vor allem an seinem fünften Platz über die 1000 Meter. „Das ist nicht seine Lieblingsstrecke. Er ist aber ein sehr tolles Rennen gefahren“, lobte Björn Bach.