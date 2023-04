Magdeburg - Sie sollen sich antreiben zu einer Höchstleistung, im Training wie im Wettkampf. Aber sie sind innerhalb ihrer Riege auch die größten Konkurrenten auf ihrem Terrain. Trainer Bernd Berkhahn hat sich eine Gruppe am Magdeburger Bundesstützpunkt aufgebaut, in der alle Schwimmer dieses eine Ziel haben: die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris – und auf dem Weg dorthin den Start bei der Weltmeisterschaft in Fukuoka in Japan (14. bis 30. Juli).

