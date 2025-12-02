Aber nicht nur die 23-Jährige glänzt zum Auftakt der kontinentalen Kurzbahn-Meisterschaften in Polen.

Isabel Gose hat am ersten EM-Tag mit Gold geglänzt.

Lublin/Magdeburg - Sie hatte schon im Vorlauf alle überrascht, berichtete ihr Trainer Bernd Berkhahn. Als Isabel Gose nämlich nur sechs Hundertstelsekunden über ihrem deutschen Rekord geblieben war. Aber was sie am ersten Finalabend der Kurzbahn-Europameisterschaft in Lublin (Polen) dann ablieferte, ließ die 23-Jährige vom SC Magdeburg selbst nach dem Zielanschlag staunen.