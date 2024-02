Isabel Gose, Lukas Märtens und Florian Wellbrock vom SCM starten in die Beckenwettbewerbe bei der WM in Doha,

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Doha/Magdeburg - Diese Safari hat sich Isabel Gose natürlich nicht entgehen lassen. Wenn sie schon nach Pretoria in Südafrika zum Training in 1.400 Metern über dem Meeresspiegel reisen durfte, dann hat sie das Angebot, Geparden oder Elefanten in freier Natur zu erleben, gerne angenommen. Sie verbrachte in jenen zwei Wochen im Januar überhaupt viele Stunden unterm Himmelszelt, selbst im Trainingsbecken, auf das die Sonne ihre warmen Strahlen warf. „Wir sahen alle aus wie Pinguine“, berichtete Gose lachend. Gebräunte Haut, weiße Ränder um die Augen dank der Schwimmbrille.