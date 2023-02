Bernd Berkhahn ist der Trainer einer der besten Schwimmer-Riegen in der Welt. Unter dem Dach der Magdeburger Elbehalle leitet er Olympiasieger, Welt- und Europameister zum Erfolg an und bereitet sie aktuell auf die Sommerspiele 2024 in Paris vor. Seine Herausforderungen sind vielfältig.

Einen Platz in der Top vier wünscht Bernd Berkhahn seinen Athleten bei der WM in Fukuoka.

Magdeburg - Um die Liste der Erfolge des Bernd Berkhahn, Trainer der SCM-Schwimmer, vorzulesen, bedarf es längst einiger Minuten. Er hat in Magdeburg Olympia-Medaillengewinner, Weltmeister und Europameister geformt. Und er hat unter dem Dach der Elbehalle eine der stärksten Trainingsgruppen der Welt aufgebaut. Mit dem Coach, der an diesem Sonnabend seinen 52. Geburtstag feiert, sprach die Volksstimme über seine Herausforderungen in jener Riege und in einem verkürzten Olympiazyklus, der noch zwei Weltmeisterschaften bis Paris bereithält. Und ob er sich eine Rückkehr auf den Posten des Chefbundestrainers vorstellen kann.